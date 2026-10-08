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Leclerc, volo in ritardo e guida 4 ore in auto per raggiungere Singapore (dalla Malesia)

ferrari

In vista del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc ha dovuto fare i conti con un imprevisto logistico: a causa del ritardo del suo jet privato, il pilota della Ferrari ha scelto di mettersi al volante. Un viaggio fai-da-te di circa 350 chilometri dalla Malesia al circuito cittadino per non perdere la tabella di marcia del weekend di gara. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

Un fuoriprogramma ha caratterizzato gli spostamenti di Charles Leclerc prima dell'appuntamento della Formula 1 a Singapore. Il volo privato su cui avrebbe dovuto imbarcarsi ha subito uno slittamento dell'orario di partenza, rischiando di compromettere la tabella di marcia del pilota monegasco verso il paddock.

Leclerc, 350 km al volante per non fare tardi al GP

Di fronte al ritardo del jet, Leclerc ha optato per una soluzione pragmatica: prendere un'auto e percorrere via terra i circa 350 chilometri che separano la Malesia da Singapore. Una tirata di quattro ore alla guida per raggiungere in tempo la destinazione ed evitare ulteriori attese in aeroporto.

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