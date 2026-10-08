Leclerc, volo in ritardo e guida 4 ore in auto per raggiungere Singapore (dalla Malesia)

In vista del Gran Premio di Singapore, Charles Leclerc ha dovuto fare i conti con un imprevisto logistico: a causa del ritardo del suo jet privato, il pilota della Ferrari ha scelto di mettersi al volante. Un viaggio fai-da-te di circa 350 chilometri dalla Malesia al circuito cittadino per non perdere la tabella di marcia del weekend di gara. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW