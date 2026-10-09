Dopo il bug del software delle monoposto della scorsa settimana a Sepang, un altro problema ha condizionato e ritardato di circa 20' l'avvio del Q2 della qualifica Sprint di Singapore. "La FIA ammette un errore umano della Direzione Gara durante la SQ1 di Singapore, indipendente dai problemi di cronometraggio". La seconda sessione è poi partita regolarmente. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

Dopo il bug al software a Sepang , un altro problema ha frenato la F1 a Singapore . Un inghippo che ha ritardato di circa 20' l'avvio del Q2 della qualifica Sprint. La FIA ha comunicato che si trattava di un errore umano, indipendente dai problemi con il sistema di cronometraggio. I commissari sono stati costretti a posticipare l'avvio della seconda sessione, che è poi partita regolarmente.

Il comunicato della FIA sull'overtake mode

"La FIA ammette un errore umano della Direzione Gara durante la SQ1 di Singapore, indipendente dai problemi di cronometraggio. Dopo la bandiera rossa, l’Overtake Mode non è stato riattivato alla ripartenza, rimanendo quindi indisponibile per i piloti. Una volta individuato l’errore, la Direzione Gara ha provveduto ad attivarlo, salvo poi disattivarlo nuovamente dopo appena 27 secondi. La FIA riconosce che questa gestione ha influenzato le prestazioni di alcune vetture, a seconda del momento in cui stavano effettuando il giro e della loro posizione in pista. SQ2 e SQ3 non sono state interessate dal problema".