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Verstappen dopo la pole sprint a Singapore: "Con le soft l'auto ha preso vita". VIDEO

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©IPA/Fotogramma

E' un Verstappen incredulo quello che commenta la pole nelle qualifiche sprint a Marina Bay, rimasta anche dopo l'investigazione per il sorpasso su Hamilton con bandiera gialla: "Non me l'aspettavo". Poi guarda al sabato: "La priorità resta la qualifica per il GP: per la Sprint la partenza è il nostro punto critico". Guarda il VIDEO con l'intervista completa. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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