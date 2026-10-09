E' un Verstappen incredulo quello che commenta la pole nelle qualifiche sprint a Marina Bay, rimasta anche dopo l'investigazione per il sorpasso su Hamilton con bandiera gialla: "Non me l'aspettavo". Poi guarda al sabato: "La priorità resta la qualifica per il GP: per la Sprint la partenza è il nostro punto critico". Guarda il VIDEO con l'intervista completa. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT