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Kimi Antonelli dopo Singapore: "Ora c'è il potenziale Mercedes, obiettivo podio". VIDEO

mercedes

Kimi Antonelli scatterà dalla quarta posizione nel GP di Singapore: "Abbiamo fatto delle modifiche e ci sono stati dei miglioramenti, anche se è ancora difficile. Ma almeno abbiamo visto il potenziale. Obiettivo podio, anche se non sappiamo come gireremo sul passo con questa nuova versione. Ma sono fiducioso di poter fare un buon lavoro". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE 

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