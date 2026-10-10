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F1, perché Bearman indossa un casco con una moneta: la storia. VIDEO

gp singapore

Ollie Bearman ha deciso di portare un casco speciale al GP di Singapore. Il design raffigura il sixpence, storica moneta britannica considerata il portafortuna per eccellenza. Quando era bambino, sua nonna gliene regalò una: da allora l'ha sempre portata in giro per il mondo in tasca come amuleto. Questo weekend sta funzionando: il pilota Haas è arrivato 6° nella Sprint. Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 14 è live su Sky e in streaming su NOW

I CASCHI SPECIALI A SINGAPOREHIGHLIGHTS QUALIFICHE

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