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Formula 1, Gp Singapore: sarà un grande duello Max vs Ferrari. E Kimi...

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Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

La Ferrari può puntare a vincere a Singapore, ma anche a portare due vetture sul podio: un risultato importante anche in ottica 2027. Sarà una grande sfida con Verstappen, che scatta dalla pole ed è favorito. Sarà difficile battere Max, ma non impossibile. E se finisse con quest'ordine, Kimi ad Austin avrebbe il primo match-point Mondiale: incredibile... Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE 

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