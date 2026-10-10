La Ferrari può puntare a vincere a Singapore, ma anche a portare due vetture sul podio: un risultato importante anche in ottica 2027. Sarà una grande sfida con Verstappen, che scatta dalla pole ed è favorito. Sarà difficile battere Max, ma non impossibile. E se finisse con quest'ordine, Kimi ad Austin avrebbe il primo match-point Mondiale: incredibile... Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE