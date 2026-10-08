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Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Singapore a Marina Bay

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Il Mondiale di Formula 1 è a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza che potrete seguire dalle 11.30 qui in live streaming e sul canale 207. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 11.30

in evidenza

ALLE 11.30 LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

  • Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il Gran Premio di Singapore su Sky in streaming su NOW
LIVE

Da oggi, giovedì 8 a domenica 11 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Singapore, diciassettesima prova del mondiale 2026 di F1,tutto da seguire suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 11.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato, alle 11 si entra in clima di gara con la Sprint Race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica, alle 14, semaforo verde per la gara.

Un team Mondiale per raccontarvi tutta la Formula 1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Non perdere Race Anatomy dopo il GP!

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Oggi su Sky Sport F1 e qui in LIVE STREAMING

  • Ore 11.30: Conferenza stampa piloti (differita)
  • Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Le DIRETTE di domani sul canale 207

  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 14: Paddock Live
  • Ore 14.30: F1 – Qualifiche Sprint
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 16: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Le DIRETTE di sabato su Sky Sport F1

  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 11: F1 – Sprint
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.45: Paddock Live Show

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