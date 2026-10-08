Il Mondiale di Formula 1 è a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza che potrete seguire dalle 11.30 qui in live streaming e sul canale 207. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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