Giorno di conferenze a Mandalika: prima il 'faccia a faccia' Dall'Igna-Rivola, a seguire Marquez, Martin e Bezzecchi, che hanno commentato il cambio di format dal 2027 con la doppia qualifica. Di seguito puoi riviverla con tutte le parole dei protagonisti. Nella notte si scende in pista con le prove libere alle 4.45. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (oltreché su skysport.it) per interviste e approfondimenti da Mandalika in questo giovedì dedicato al media day. Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista con le prime prove libere, LIVE sul canale 208 a partire dalle 4.45
FINISCE QUI LA CONFERENZA PILOTI DA MANDALIKA
Ora è il momento di MotoGP social, con i piloti che rispondono ad alcune domande dai fan. Cosa vi fa più paura? Martin: "Farmi male". Marquez e Bezzecchi: "L'oceano"
Marquez: "Acosta dice che col nuovo format si accorceranno le carriere dei piloti? Sono d'accordo con Pedro"
Martin sempre sul format: "Sarebbe interessante avere qualche domanda in più dall'organizzazione, ma non ci chiedono niente"
Marquez: "I team e l'organizzazione decidono, o accetti o te ne va. E' così... "
Ora un giro di opinioni sul cambio di format e la doppia qualifica. Martin: "Sarà intenso, è un grande cambiamento. Dovremo cercare di adattarci e dovremo controllare i rischi perché ci saranno tanti momenti in cui dovremo attaccare. Ci sarà rischio. Non faremo il warm up, unica cosa che apprezzo un po' di più". Marquez: "E' interessante capire l'obiettivo. Questo format era già sufficiente, ma non possiamo decidere noi e ci adatteremo". Bezzecchi: "Mi piace abbastanza, sarà tosto fisicamente ma sono curioso di vedere come sarà. E' bello avere due qualifiche differenti. Così non rischi di distruggere due gare con la stessa qualifica"
Marquez: "Siamo sempre accolti con calore qua a Mandalika, i fan sono anche giovani e vuol dire che abbiamo un futuro garantito qui". Bezzecchi: "E' stata bellissima l'accoglienza, ho avuto la fortuna ogni anno di fare le parate. La presenza è stata incredibile, ogni anno di più. Davvero bello vedere tanti bambini"
Bezzecchi: "Sono un po' distante rispetto a Martin e Marquez, la pressione è sicuramente più su di loro. Ma non cambia il modo di approcciare il weekend. Proverò a rimanere nella battaglia, sia in gara che in campionato"
Bezzecchi: "L'obiettivo è essere competitivo e partire il meglio possibile, fin da domani. Come ha detto Jorge ogni anno è diverso, dobbiamo partire con la mentalità giusta e fare il massimo possibile"
Marquez: "Semplicemente darò il massimo, penso solo a quello. Pare sia una pista favorevole ad Aprilia, proveremo a essere vicini a loro"
Marquez: "Questa volta arrivo con un mood differente rispetto al passato qui in Indonesia. Devo lavorare al meglio"
Martin: "Non ho aspettative specifiche qui in Indonesia, dobbiamo battagliare e vediamo"
Martin: "Mi sento molto fiducioso sulla moto, non solo per i risultati ma proprio per il feeling che ho sulla moto. Sembra che abbiamo la soluzione per ogni problema, abbiamo fatto un salto in avanti da questo punto di vista"
INIZIA LA CONFERENZA DEI PILOTI
Tra poco parleranno i piloti: Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi
FINISCE QUI LA CONFERENZA DALL'IGNA-RIVOLA
Dall'Igna: "Che influenza stanno facendo le gomme? Sono le stesse per tutti, non credo che diano un vantaggio a uno o all'altro". Rivola: "Concorodo con Gigi, non vedo vantaggi per nessuno"
Rivola: "E' positivo per il campionato e per lo sport che più di un pilota possa essere veloce con la stessa moto. Più piloti hai là davanti, meglio è". Dall'Igna: "Mi piacerebbe avere più piloti là davanti"
Rivola: "Come convincere Aprilia di poter battare un pilota come Marc? Batterlo è la cosa più difficile. L'anno scorso abbiamo detto che potevamo farlo, era un messaggio per l'azienda. Non so se ce la faremo alla fine ma è una bella soddsifazione essere qui a giocarcela. Stiamo lottando col miglior binomio possibile quello Marquez-Ducati"
Rivola: "Da quel che stiamo vedendo i tempi sono veloci ma il commento dei piloti è che le moto sono più facile, possono gestirle meglio e risparimiare qualcosa nella guida. Nella distanza di gara i tempi potrebbero essere gli stessi, sul giro secco sembra che le moto siano più veloci in alcuni cicuiti e in altri no. E poi c'è anche il tema gomme, che influiranno molto"
Dall'Igna: "2027? Non è tanto ridurre la performance ma la velocità e, per farlo, dobbiamo ridurre potenza e cilindrata dei motori. Se i tempi saranno simili rispetto al 2026 non penso sia un problema, perché avremo guadagnato qualcosa nella sicurezza. E' uno step che dobbiamo fare"
Dall'Igna: "Come ci si sente a battagliare col mio passato? Non ci ho pensato troppo ma è qualcosa di curioso. Ho molti amici in Aprilia e anche i due piloti sono stati in Ducati"
Dall'Igna: "Nuovo format con doppio qualifica? Penso sia un buon compromesso per lo show". Rivola: "Dobbiamo avere tutti una visione per elevare il marchio MotoGP e attrarre nuovi fan, se non cambiamo qualcosa non miglioriamo ed è giusto evolvere. Questo è un primo passo"
Rivola: "Per Noale sarebbe una grande ricompensa per il ruolo che hanno fatto tutti in azienda. Si meriterebbero questo campionato"
Rivola: "Sicuramente siamo distanti dall'esperienza di Marc e dalla sua abitudine a lottare per il titolo. I nostri piloti sono veloci ma non sono stati così presenti in quelle situazioni di lotta. Però stanno bene e ci proveranno, sarà tirata fino alla fine dell'anno"
Dall'Igna: "Martin è un pilota che non fa errori nell'ultima parte di stagione, ma sicuramente anche Marc è abituato a lottare per il titolo e sappia cosa debba fare"
Dall'Igna: "I nostri rivali al Mugello erano avanti di così tanti punti che sembrava impossibile lottare per il titolo. Ma dobbiamo sempre crederci e spingere tutti a crederci e Marc è il migliore in questo. Ha sempre creduto di poterlo vincere questo titolo"
Rivola: "E' una grandissima opportunità, è un privilegio essere qui e battagliare con chi ha dominato nelle ultime stagioni. Non ci sono segreti, fin dall'inizio abbiamo detto che il campionato andrà a chi farà meno errori. Ci dobbiamo godere questa opportunità di giocarci il titolo e dare il massimo, è l'unica cosa che possiamo controllare"
Dall'Igna: "Siamo molto vicini ai nostri avversari, abbiamo vinto diverse gare negli ultimi GP ma i nostri rivali sono molto veloci, non è stato semplice arrivare a parimerito a questo punto con Aprilia"
INIZIA LA CONFERENZA DI DALL'IGNA E RIVOLA
Nel weekend tornerà in pista Aleix Espargaro, per la prima volta dopo il brutto incidente nei test dello scorso aprile. Il pilota spagnolo, collaudatore di Honda, sostituirà Joan Mir
La classifica dopo Motegi (e prima di Mandalika)
MotoGP, la classifica dopo il GP Giappone: Marquez accorcia su MartinVai al contenuto
Nella seconda, a partire dalle 10, toccherà invece ai piloti. Parleranno i primi tre della classifica Mondiale: Jorge Martin (Aprilia), Marc Marquez (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia)
Nella prima conferenza (dalle 9.30) spazio al direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, e all'amministratore delegato di Aprilia, Racing, Massimo Rivola. Le due case italiane sono in lotta sul fronte titolo piloti e anche in quello costruttori
Un saluto da Mandalika, dove sono da poco passate le 15 del pomeriggio. Tra poco inizierà la prima delle due conferenze di giornata, che potrete seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW