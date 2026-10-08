Ora un giro di opinioni sul cambio di format e la doppia qualifica. Martin: "Sarà intenso, è un grande cambiamento. Dovremo cercare di adattarci e dovremo controllare i rischi perché ci saranno tanti momenti in cui dovremo attaccare. Ci sarà rischio. Non faremo il warm up, unica cosa che apprezzo un po' di più". Marquez: "E' interessante capire l'obiettivo. Questo format era già sufficiente, ma non possiamo decidere noi e ci adatteremo". Bezzecchi: "Mi piace abbastanza, sarà tosto fisicamente ma sono curioso di vedere come sarà. E' bello avere due qualifiche differenti. Così non rischi di distruggere due gare con la stessa qualifica"