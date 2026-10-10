Diego Ioverno, direttore sportivo della Ferrari, ha commentato le qualifiche della Rossa: "E' stata una buona prestazione, sia dei piloti che della macchina, con una pole decisa per meno di un decimo. Si poteva fare meglio ma non ci possiamo lamentare. Perché non è venuto Vasseur? Perché quando andiamo bene lascia la parola anche agli altri, questa è una squadra...". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE