Le telecamere nel box Ferrari immortalano Kim Kardashian in elegante abito rosa confetto, concentrata a seguire le qualifiche a Marina Bay al fianco del team. La star hollywoodiana vive da vicino tutta la tensione del weekend di Singapore accanto al suo Lewis Hamilton: il suo supporto costante a bordo pista si conferma un vero e proprio portafortuna per il sette volte campione del mondo che ha ottenuto il terzo tempo. Il GP domenica live alle 14 su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - HIGHLIGHTS