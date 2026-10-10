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Kim Kardashian accanto a Hamilton: il video nel box Ferrari al GP di Singapore di F1

BOX FERRARI

Le telecamere nel box Ferrari immortalano Kim Kardashian in elegante abito rosa confetto, concentrata a seguire le qualifiche a Marina Bay al fianco del team. La star hollywoodiana vive da vicino tutta la tensione del weekend di Singapore accanto al suo Lewis Hamilton: il suo supporto costante a bordo pista si conferma un vero e proprio portafortuna per il sette volte campione del mondo che ha ottenuto il terzo tempo. Il GP domenica live alle 14 su Sky e in streaming su NOW

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