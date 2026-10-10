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Norris-Piastri, incidente nella Sprint a Singapore: che regalo a Kimi Antonelli. VIDEO

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Siamo nell'ultimo giro della Sprint di Singapore: Lando Norris attacca Oscar Piastri a caccia del 4° posto alle spalle di Leclerc, ma tocca il compagno australiano che va in testacoda. Il campione del mondo riparte (sarà 8°), niente da fare per Oscar. Chi ne approfitta è Kimi Antonelli, che da spettatore si ritrova in 4^ posizione e con 5 preziosissimi punti in ottica Mondiale. Guarda il VIDEO. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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