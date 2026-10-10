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Wolff (Mercedes): "Chi pensa che favoriamo Kimi su Russell è senza cervello"

mercedes

Toto Wolff risponde duramente a chi pensa che la Mercedes stia avvantaggiando Kimi Antonelli rispetto a Russell nella corsa al Mondiale: "Non dovrebbero guardare la F1, ma il Teletubbies. Non ho rispetto per queste persone, diamo a tutti lo stesso materiale. Chi lo pensa è senza cervello". Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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"Dovrebbero guardare i Teletubbies o Mickey Mouse, non la Formula 1". Ci va giù duro Toto Wolff quando gli si chiede dei tifosi che pensano di presunti favoritismi della Mercedes nei confronti di Kimi Antonelli rispetto a George Russell. "Pensano che io abbia un pulsante con scritto 'motore di George in avaria'? O che svantaggi un pilota rispetto all'altro mentre stiamo lottando per il campionato costruttori? Abbiamo sempre avuto la mentalità di fornire a tutti lo stesso materiale - ha detto il team principal Mercedes in conferenza stampa -. Chiunque lo pensi è senza cervello. Voglio dire, è completamente insensato. Ci è già successo in passato con i fan di Lewis. Ho zero comprensione e rispetto per chi se ne esce con queste cose. Piuttosto che guardare la Formula 1, dovrebbero guardare i Teletubbies o, non so, Topolino". 

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