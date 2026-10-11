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Kimi Antonelli dopo Singapore: "Campione già ad Austin? Davvero?". VIDEO

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Kimi Antonelli chiude 3° a Singapore e si guadagna il primo match-point mondiale ad Austin. L'italiano viene avvisato subito dopo la gara da Jenson Button: "Sicuro? Davvero?  Non preoccupiamoci di questo, ora cerchiamo di fare il miglior weekend possibile per completare l'opera". A Sky: "So del Mondiale, ma devo solo fare le cose per bene". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW

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