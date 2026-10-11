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Hamilton, malessere dopo il GP Singapore: niente interviste post gara

ferrari

Lewis Hamilton ha accusato un malessere al termine del GP di Singapore: il britannico è stato visitato dal medico della FIA ed è stato esentato dalle interviste post-gara. "Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo e la colpa è mia", ha spiegato il 7 volte campione iridato in un comunicato diramato dalla Ferrari. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW

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La Ferrari ha comunicato che dopo la gara, Lewis Hamilton non si è sentito bene ed è stato visitato dal team medico della FIA. La Federazione ha autorizzato il pilota a non partecipare alle interviste. In seguito la Scuderia ha diramato una nota con le dichiarazioni del 7 volte iridato. 

"Non ottenuto il risultato che cercavamo, la colpa è mia"

"Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo e la colpa è mia. Su una pista in cui è difficile sorpassare, devi provare qualcosa di diverso e io ho scelto di partire con una gomma Media nuova, per andare lungo e cercare di far funzionare una strategia a una sola sosta. Sfortunatamente la Media non ha offerto le stesse prestazioni della Soft - ha detto Hamilton -. Ho avuto un buon secondo stint e il passo è tornato, ma non sono riuscito a fare i progressi di cui avevo bisogno. Sotto regime di VSC (Virtual Safety Car), la squadra mi ha chiamato ai box ma ho mancato l'ingresso. Dopodiché, ho deciso di rimanere fuori e provare a mantenere la posizione in pista fino alla fine, ma nei giri conclusivi ho faticato enormemente con il degrado degli pneumatici e ho perso tre posizioni, chiudendo in P6, il che non riflette il passo che avevamo in macchina oggi. Una lezione dolorosa oggi, ma mi assumo la piena responsabilità delle decisioni che ho preso. Non tutte le scelte funzionano, e posso accettare di aver sbagliato, ma mi dispiace per la squadra per i punti che abbiamo perso oggi. Loro danno il massimo in ogni fine settimana e io volevo raccogliere di più per loro. Continuerò a lavorare sodo e tornerò a lottare alla prossima gara". 

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