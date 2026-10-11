Charles Leclerc commenta il 2° posto di Singapore: "Ci ho creduto fino alla fine, al via siamo andati bene anche se poi abbiamo avuto un po' di degrado. Ho dato tutto, non ho rimpianti. Forse potevo essere un po' più aggressivo al via, ma è andata così". A Sky: "Se avessi chiuso Max saremmo andati a muro entrambi...". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS