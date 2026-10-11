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Vasseur dopo Singapore: "Doppio podio possibile, Hamilton ha mancato ingresso box". VIDEO

ferrari

Fred Vasseur ha commentato il GP di Singapore della Ferrari: "Abbiamo chiamato entrambi i piloti ai box durante la Virtual Safety Car, ma Hamilton ha mancato l’ingresso box, oggi c’era l’opportunità di chiudere con un doppio podio e invece siamo arrivati secondo e sesto, è andata come andata, dobbiamo discutere con Hamilton per evitare queste situazioni in futuro". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW

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