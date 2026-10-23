Hamilton: "Non a mio agio, ma la prestazione c'è"

Lewis Hamilton ha chiuso con il 4° tempo il venerdì di Austin: "Non è stata una giornata semplicissima: abbiamo provato una direzione di set-up diversa, ma non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Charles ha dimostrato che la prestazione c’è, quindi dobbiamo capire come riuscire a punto al meglio la mia SF-26". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Non mi sono sentito a mio agio sulla vettura"

"Non è stata una giornata semplicissima: abbiamo provato una direzione di set-up diversa, ma non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Charles ha dimostrato che la prestazione c’è, quindi dobbiamo capire come riuscire a punto al meglio la mia SF-26. Le prove libere sono sempre una buona occasione per sperimentare cose nuove e aumentare la nostra comprensione del pacchetto a nostra disposizione. Questa sera lavoreremo per analizzare quanto raccolto oggi e vedremo dove possiamo migliorare in vista di domani".