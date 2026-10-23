Hamilton: "Non a mio agio, ma la prestazione c'è"

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Hamilton dopo le libere ad Austin: "Non a mio agio, ma la prestazione c'è"

ferrari

Lewis Hamilton ha chiuso con il 4° tempo il venerdì di Austin: "Non è stata una giornata semplicissima: abbiamo provato una direzione di set-up diversa, ma non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Charles ha dimostrato che la prestazione c’è, quindi dobbiamo capire come riuscire a punto al meglio la mia SF-26". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS LIBERE

Quarto tempo per Lewis Hamilton nella prima giornata di libere ad Austin. Il britannico ha utilizzato gli aggiornamenti portati dalla Ferrari in Texas nella seconda sessione di libere. 

"Non mi sono sentito a mio agio sulla vettura"

"Non è stata una giornata semplicissima: abbiamo provato una direzione di set-up diversa, ma non mi sono sentito a mio agio con la vettura, specie sugli avvallamenti. Charles ha dimostrato che la prestazione c’è, quindi dobbiamo capire come riuscire a punto al meglio la mia SF-26. Le prove libere sono sempre una buona occasione per sperimentare cose nuove e aumentare la nostra comprensione del pacchetto a nostra disposizione. Questa sera lavoreremo per analizzare quanto raccolto oggi e vedremo dove possiamo migliorare in vista di domani". 

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