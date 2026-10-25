F1, GP Austin: le possibili strategie dei team negli Usa secondo Pirelli
Le caratteristiche del COTA rendono la gestione gomme una delle variabili decisive del GP. Pirelli ha messo a disposizione le mescole intermedie della gamma: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft). Tra asfalto abrasivo e tratti riasfaltati, il bilanciamento tra l'usura termica provocata dal caldo texano e il degrado del primo settore ad alta velocità definirà la scelta tra la linea aggressiva a due soste e quella più conservativa a uno stop
- Per l'appuntamento di Austin, Pirelli ha optato per la combinazione classica a mescole consecutive: C2 come Hard, C3 come Medium e C4 come Soft. Rispetto alla scelta adottata nella stagione 2025, in cui era stata portata la C1 privando di fatto i team di un'opzione dura sufficientemente competitiva sul passo, la C2 garantisce una finestra operativa più equilibrata.
- Questa mescola consente di coprire stint prolungati senza costringere i piloti a un eccessivo "tyre management", offrendo al contempo una base di grip migliore per reagire agli attacchi o tentare l'undercut sui rettilinei di Austin
- Il tracciato texano unisce due sollecitazioni contrapposte: i veloci cambi di direzione del primo settore caricano di forza laterale le gomme anteriori, mentre i tornanti del settore finale richiedono trazione pura e generano elevato scivolamento al posteriore.
- Temperature dell'asfalto: le elevate temperature ambientali di Austin spingono i battistrada vicini ai limiti di surriscaldamento.
- Discontinuità del fondo: la presenza di sezioni recentemente riasfaltate (tra cui il tratto fra curva 9 e curva 11) si alterna all'asfalto più datato e rugoso del resto del circuito.
- Primo stint (Giri 18–24): partenza su mescola Medium per sfruttare il buon bilanciamento tra grip al via e tenuta nei primi passaggi.
- Secondo stint (Giri 24–56): passaggio alla Hard (C2) per portare la vettura al traguardo senza cali prestazionali improvvisi.
- Flessibilità e ritmo: fare due stop permette di spingere sui rientri senza dover proteggere costantemente le gomme.
- Potenza dell'undercut: la lunghezza della corsia box consente di guadagnare posizioni preziose nei confronti di chi tenta di prolungare la vita della gomma.
- La gomma Soft (C4) garantisce lo spunto migliore in partenza e nei primissimi metri di trazione verso la ripida salita di Curva 1, offrendo un vantaggio potenziale a chi cerca lo spunto al via. Tuttavia, la sua tendenza a degradare rapidamente con alto carico di carburante la rende inadatta a stint lunghi ad inizio gara. Potrebbe rivelarsi la risorsa d'attacco nel finale per chi opta sulle due soste o in presenza di una Safety Car.