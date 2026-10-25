Le caratteristiche del COTA rendono la gestione gomme una delle variabili decisive del GP. Pirelli ha messo a disposizione le mescole intermedie della gamma: C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft). Tra asfalto abrasivo e tratti riasfaltati, il bilanciamento tra l'usura termica provocata dal caldo texano e il degrado del primo settore ad alta velocità definirà la scelta tra la linea aggressiva a due soste e quella più conservativa a uno stop

KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...