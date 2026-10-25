visto dal talent
Il segreto di Kimi, come e dove ha vinto il suo Mondiale
A volte la svolta arriva da un errore. Per Kimi Antonelli, l'incidente nelle prove libere in Australia è stato uno choc capace di trasformarsi in un nuovo punto di partenza. Da lì, una crescita costante e impressionante, fino alla maturità dimostrata a Monte-Carlo e alla meritata (e attesissima) conquista del Mondiale
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