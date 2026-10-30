F1, orari GP Messico: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
La Formula 1 fa tappa in Messico. Nuovo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che può diventare campione del mondo conquistando almeno due punti in gara. Si parte stasera con le prove libere dalle 19. Sabato le qualifiche alle 22, domenica il GP alle 21. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO: LE COMBINAZIONI - CONFERENZA LIVE
Fino a domenica 1° novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Città del Messico, dove Kimi Antonelli avrà il secondo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4Ke in streaming su NOW. Oggi la consueta doppia sessione di prove libere: la prima alle 19.30, la seconda alle 23. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
La programmazione del GP Messico LIVE su Sky
Venerdì 30 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.45: Paddock Live
- Ore 23: F1 – Prove Libere 2
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 31 ottobre
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Qualifiche
- Ore 23.15: Paddock Live
Domenica 1° novembre
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy
Gli orari delle repliche su Sky: primi passaggi di qualifiche e GP
- Qualifiche: 00.30 e 2.00 del 1° novembre
- Gran Premio: 1.30 e 2.30 del 2 novembre