Kimo dovrà stare attento, perché qui in Messico la partenza è complicata e si rischia di arrivare in cinque a ventaglio alla prima curva. E insieme a lui ci sono Hamilton, Russell, Leclerc e un Verstappen con nulla da perdere. Dopo un match-point ad Austin che non era praticabile, ora è arrivato il momento di portare a casa il risultato e chiudere i conti. Guarda il VIDEO. Il GP alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE SE...