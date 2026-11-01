Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Formula 1, GP Messico: Kimi Antonelli, è il momento di portare a casa il risultato. VIDEO

video commento
Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Kimo dovrà stare attento, perché qui in Messico la partenza è complicata e si rischia di arrivare in cinque a ventaglio alla prima curva. E insieme a lui ci sono Hamilton, Russell, Leclerc e un Verstappen con nulla da perdere. Dopo un match-point ad Austin che non era praticabile, ora è arrivato il momento di portare a casa il risultato e chiudere i conti. Guarda il VIDEO. Il GP alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE SE...

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Kimi, è il momento di portare a casa il risultato

Carlo Vanzini

Kimi oggi può diventare campione: GP alle 21 LIVE

guida tv

La Formula 1 è in Messico. Nuovo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che può diventare...

Mazzata Lawson: squalificato, scatterà dal fondo

GP MESSICO

Già penalizzato di una posizione per un incidente con Verstappen nelle libere, Liam Lawson...

F1, è derby di Milano anche in cabina di commento!

calcio-f1

Nel VIDEO, un divertente siparietto durante le qualifiche del GP Messico. In cabina si accende un...

Non la miglior giornata per Kimi, ma può succedere

Matteo Bobbi
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS