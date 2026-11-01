A pochi minuti dal semaforo verde del GP del Messico che può regalargli il titolo Mondiale di Formula 1, Kimi Antonelli ha parlato al microfono di Sky Sport: "E' una giornata importante, mi sono preparato riposandomi anche perché non stavo tanto bene in settimana. Grazie per il sostegno, farò di tutto per riportare il Tricolore in alto nel Mondiale". Guarda il VIDEO con l'intervista completa. Il via alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE... - F1, GP MESSICO: LA DIRETTA DELLA GARA