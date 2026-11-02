Bezzecchi racconta Antonelli: "Maturità e serenità da campione vero"

Nelle parole di Marco Bezzecchi emerge tutta la forte emozione per la splendida vittoria del Mondiale da parte di Kimi Antonelli. Il pilota MotoGP descrive la gioia e la commozione del post-gara, evidenziando la straordinaria maturità e la serenità con cui il giovane collega ha gestito la pression. Tra momenti di festa in famiglia, regali attesi e la curiosità per la promessa dei capelli colorati, il racconto svela un legame d'amicizia sincero e profondo

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT