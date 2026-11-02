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Kimi Antonelli si commuove ricordando il nonno: "Sarebbe orgoglioso di me". VIDEO

il ricordo

Kimi Antonelli non ha nascosto le proprie emozioni nella conferenza stampa subito dopo la conquista del titolo Mondiale in Messico. Rispondendo a una domanda, il pilota della Mercedes si è commosso nel ricordo del nonno: "Sarebbe stato orgoglioso di me", ha detto. Guarda il VIDEO

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

"Ho pianto troppo oggi, ma sono davvero molto emozionato". Si scusa quasi Kimi Antonelli nella notte del Messico, poco dopo aver conquistato a poco più di 20 anni il suo primo titolo Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese si è commosso nel corso della conferenza stampa nel ricordo del nonno, dopo aver ascoltato le note di 'Nessun dorma', celebre romanza per tenore dell'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini.  

Approfondimento

Tutti i record distrutti da Kimi Antonelli

L'emozione di Kimi e il perché

Antonelli ha spiegato ai giornalisti presenti che è stato profondamente toccato dopo aver ascoltato il brano 'Nessun dorma', che suo nonno ascoltava sempre. "Quella canzone è molto emozionante per me", ha detto prima di mettersi le mani davanti alla faccia, visibilmente commosso ed emozionato. Dopo un applauso da parte dei presenti, ha proseguito: "Penso che sarebbe orgoglioso di me". 

Approfondimento

Kimi e la foto con Lewis che anticipava il futuro

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