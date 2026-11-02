Kimi Antonelli si commuove ricordando il nonno: "Sarebbe orgoglioso di me". VIDEOil ricordo
Kimi Antonelli non ha nascosto le proprie emozioni nella conferenza stampa subito dopo la conquista del titolo Mondiale in Messico. Rispondendo a una domanda, il pilota della Mercedes si è commosso nel ricordo del nonno: "Sarebbe stato orgoglioso di me", ha detto. Guarda il VIDEO
"Ho pianto troppo oggi, ma sono davvero molto emozionato". Si scusa quasi Kimi Antonelli nella notte del Messico, poco dopo aver conquistato a poco più di 20 anni il suo primo titolo Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese si è commosso nel corso della conferenza stampa nel ricordo del nonno, dopo aver ascoltato le note di 'Nessun dorma', celebre romanza per tenore dell'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini.
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L'emozione di Kimi e il perché
Antonelli ha spiegato ai giornalisti presenti che è stato profondamente toccato dopo aver ascoltato il brano 'Nessun dorma', che suo nonno ascoltava sempre. "Quella canzone è molto emozionante per me", ha detto prima di mettersi le mani davanti alla faccia, visibilmente commosso ed emozionato. Dopo un applauso da parte dei presenti, ha proseguito: "Penso che sarebbe orgoglioso di me".