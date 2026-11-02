Il nuovo campione del mondo di F1 a Sky Sport: "Sto iniziando a realizzare. È stata una stagione incredibile, siamo stati molto consistenti. Ora cercheremo di finire bene". Sulla foto con Verstappen e Hamilton: "Sono quei momenti che rimarranno con te per tutta la vita". E sul numero per l'anno prossimo: "Mantenere il 12 è un modo per restare concentrati" KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

Dal sogno alla leggenda, con la naturalezza dei predestinati e la freddezza di un veterano. Kimi Antonelli si è appena laureato campione del mondo di Formula 1 e la sua favola iridata ha finalmente un volto, un sorriso e le prime, emozionanti parole da re della massima serie. Nel post gara in Messico, Carlo Vanzini ha intercettato il neo-campione nel vortice di una gioia che – ammette lo stesso Kimi – sta iniziando a prendere forma solo adesso, dopo una stagione vissuta a ritmi da fuoriclasse, fatta di velocità pura ma soprattutto di straordinaria consistenza. Dalla fotografia simbolo accanto a giganti come Verstappen e Hamilton che lo portano in trionfo – istantanee destinate a restare impresse per sempre nella storia dell'automobilismo – fino alla scelta pragmatica e affilata del numero per la prossima stagione, il 12, scelto per non abbassare la guardia e restare con i piedi ben saldi sull'asfalto. Kimi racconta il suo giorno speciale.

Kimi, hai fatto diventare giovani tante persone. Hai realizzato quello che hai fatto? "Sto iniziando a realizzare. L'ultimo giro è stato davvero emozionante, ho mollato completamente il passo perché avevo le lacrime agli occhi. Facevo fatica a vedere la pista. È stato davvero emozionante e lo è ancora adesso. Un momento incredibile, soprattutto poterlo condividere con la mia famiglia, con il mio team e con i miei amici".

Ti abbiamo visto sul podio nasconderti per non farti vedere mentre piangevi. Non so se nella tua cameretta hai un poster di Senna, ma ora ne avrai anche uno di Lewis e Max che ti tengono sulle spalle. "Farò il frame e me la metterò sul muro in casa. È stato incredibile. Sono quei momenti che rimarranno con te per tutta la vita". Vedi anche Kimi portato in trionfo da Max e Lewis: è storia!