Kimi Antonelli: "Resterò col 12. La foto con Max e Hamilton? La metto sul muro di casa"a sky sport
Il nuovo campione del mondo di F1 a Sky Sport: "Sto iniziando a realizzare. È stata una stagione incredibile, siamo stati molto consistenti. Ora cercheremo di finire bene". Sulla foto con Verstappen e Hamilton: "Sono quei momenti che rimarranno con te per tutta la vita". E sul numero per l'anno prossimo: "Mantenere il 12 è un modo per restare concentrati"
Dal sogno alla leggenda, con la naturalezza dei predestinati e la freddezza di un veterano. Kimi Antonelli si è appena laureato campione del mondo di Formula 1 e la sua favola iridata ha finalmente un volto, un sorriso e le prime, emozionanti parole da re della massima serie. Nel post gara in Messico, Carlo Vanzini ha intercettato il neo-campione nel vortice di una gioia che – ammette lo stesso Kimi – sta iniziando a prendere forma solo adesso, dopo una stagione vissuta a ritmi da fuoriclasse, fatta di velocità pura ma soprattutto di straordinaria consistenza. Dalla fotografia simbolo accanto a giganti come Verstappen e Hamilton che lo portano in trionfo – istantanee destinate a restare impresse per sempre nella storia dell'automobilismo – fino alla scelta pragmatica e affilata del numero per la prossima stagione, il 12, scelto per non abbassare la guardia e restare con i piedi ben saldi sull'asfalto. Kimi racconta il suo giorno speciale.
Kimi, hai fatto diventare giovani tante persone. Hai realizzato quello che hai fatto?
"Sto iniziando a realizzare. L'ultimo giro è stato davvero emozionante, ho mollato completamente il passo perché avevo le lacrime agli occhi. Facevo fatica a vedere la pista. È stato davvero emozionante e lo è ancora adesso. Un momento incredibile, soprattutto poterlo condividere con la mia famiglia, con il mio team e con i miei amici".
Ti abbiamo visto sul podio nasconderti per non farti vedere mentre piangevi. Non so se nella tua cameretta hai un poster di Senna, ma ora ne avrai anche uno di Lewis e Max che ti tengono sulle spalle.
"Farò il frame e me la metterò sul muro in casa. È stato incredibile. Sono quei momenti che rimarranno con te per tutta la vita".
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Qual è il momento in cui hai detto: 'Il Mondiale può essere nostro'?
"Dopo Monza. È stata una stagione incredibile, siamo stati molto consistenti. Ora cercheremo di finire bene: mancano ancora delle gare e sarebbe bello chiudere con dei bei risultati in vista del 2027".
Tu per ora sei AKA12…
"E rimarrò così. Resterò col 12: è un modo per me per rimanere con i piedi per terra. Mantenere il 12 per me è come un nuovo punto di inizio, in cui ricostruire e cercare di replicarsi. È un modo per restare concentrati per il prossimo anno".
Ora arriva il Brasile e tu sei campione del mondo. Che cosa hai portato dentro di te di Ayrton in questo Mondiale?
"Ayrton rimarrà sempre un modello di ispirazione, non solo come pilota ma anche come persona. Quest'anno, molte volte, mi sono riguardato un sacco di sue interviste per capire un po' come approcciava le gare e l'anno. Sarà sempre, insieme alla mia famiglia, un punto di riferimento".
È stato più difficile prendere la patente, il diploma o vincere il Mondiale di Formula 1?
"Il Mondiale… senza dubbio, fuori discussione. Non è semplice, soprattutto questo weekend a livello di emozioni non è stato facile. Avevo molte farfalle nello stomaco, ma sono davvero contento che ce l'abbiamo fatta. Forza Italia, sempre".
Sei uno stimolo per la generazione più giovane, anche per la tua umiltà.
"Una cosa che mi hanno insegnato è cercare di rimanere sé stessi. Non importa quanto successo hai, dove ti trovi e dove corri. La cosa importantissima è rimanere sempre con i piedi per terra e godersi anche questi momenti. Qui c'è anche un bellissimo gruppo di ragazzi che ha un ruolo importantissimo nel raggiungere questo obiettivo. Un ringraziamento speciale va anche a loro: la gente vede più noi in pista e non vede tutto quello che c'è dietro, ma vi garantisco che il lavoro che fanno questi ragazzi è incredibile".