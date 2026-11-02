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Kimi campione di F1, Vettel commovente: "Non cambiare il modo in cui guardi gli altri"

videomessaggio

Gli ha strappato il record di precocità di campione del mondo, ma Sebastian Vettel manda un messaggio carico di orgoglio per il suo 'successore' Kimi Antonelli: "Sei curioso, impari in fretta. Un titolo si costruisce sulle difficoltà di un lungo percorso. Gli altri potrebbero cambiare il modo in cui ti guardano, ma tu non cambiare mai il modo in cui tu guardi loro". Guarda il VIDEO

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

Sebastian Vettel ha inviato un videomessaggio tramita i canali social della Formula 1 a Kimi Antonelli, che domenica in Messico gli ha strappato il record di più giovane vincitore del Mondiale (20 anni, 2 mesi e 7 giorni per il bolognese contro i  23 anni, 4 mesi e 11 giorni del tedesco, che vinse quel titolo con la Red Bull). 

Approfondimento

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Il testo della lettera di Vettel a Kimi

"Kimi, congratulazioni, campione del mondo. Wow! Solo alcuni di noi sono riusciti a farcela e nessuno è diventato campione così giovane come te. Sei curioso, ascolti e impari in fretta. Non hai paura. La tua guida è stata pulita e controllata, al limite quando era necessario. Hai capito che puoi controllare soltanto ciò che dipende da te. Quando vinsi il mio primo titolo, tutto sembrava accadere nell’istante in cui attraversai il traguardo. Ero sopraffatto dall’emozione. Scesi dalla macchina e tutto intorno a me andava a una velocità incredibile. Soltanto in seguito, osservando il trofeo e leggendo i nomi dei campioni che lo avevano preceduto, riuscì a comprendere pienamente il significato della vittoria. Un Mondiale non si costruisce in una sola domenica, ma attraverso ogni gara, ogni difficoltà e ogni esperienza affrontata lungo il percorso. Non è mai una sola gara a contare, ma tutte. Ogni gara ci plasma. Le grandi imprese potrebbero cambiare il modo in cui le persone ti guardano, ma tu non devi cambiare il modo in cui guardi le persone". 

Approfondimento

Kimi campione del mondo e degli ascolti su Sky

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