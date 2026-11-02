Il testo della lettera di Vettel a Kimi

"Kimi, congratulazioni, campione del mondo. Wow! Solo alcuni di noi sono riusciti a farcela e nessuno è diventato campione così giovane come te. Sei curioso, ascolti e impari in fretta. Non hai paura. La tua guida è stata pulita e controllata, al limite quando era necessario. Hai capito che puoi controllare soltanto ciò che dipende da te. Quando vinsi il mio primo titolo, tutto sembrava accadere nell’istante in cui attraversai il traguardo. Ero sopraffatto dall’emozione. Scesi dalla macchina e tutto intorno a me andava a una velocità incredibile. Soltanto in seguito, osservando il trofeo e leggendo i nomi dei campioni che lo avevano preceduto, riuscì a comprendere pienamente il significato della vittoria. Un Mondiale non si costruisce in una sola domenica, ma attraverso ogni gara, ogni difficoltà e ogni esperienza affrontata lungo il percorso. Non è mai una sola gara a contare, ma tutte. Ogni gara ci plasma. Le grandi imprese potrebbero cambiare il modo in cui le persone ti guardano, ma tu non devi cambiare il modo in cui guardi le persone".