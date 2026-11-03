Il terremoto in casa Haas trova il suo epilogo più clamoroso (ma forse anche il più ovvio). A seguito della rottura immediata con Esteban Ocon - appiedato a sorpresa nel corso del weekend in Messico e sostituito dal terzo pilota Ryo Hirakawa -, il team americano ha deciso di non attendere il 2027 per il cambio di guardia: in Brasile sarà alla guida della monoposto statunitense Rafael Camara, ingaggiato già per la prossima stagione dalla stessa Haas. Questo il comunicato ufficiale del team: " Esteban Ocon non gareggerà più per la scuderia nel Mondiale 2026 . A partire dal prossimo Gran Premio di San Paolo – ospitato all'Autódromo José Carlos Pace, in Brasile, dal 6 all'8 novembre 2026, ventesimo appuntamento stagionale – sarà Rafael Camara ad affiancare Ollie Bearman ".

"Ocon? Decisioni così non vengono mai prese alla leggera"

Ayao Komatsu, team principal della Haas, ha spiegato come si è arrivati alla scelta di Camara: "Abbiamo comunicato a Esteban Ocon che non tornerà a disputare gare con il TGR Haas F1 Team in questa stagione. Decisioni di questo tipo non vengono mai prese alla leggera, come è stato per Città del Messico, ma allora come adesso riteniamo che questa sia fermamente la scelta migliore per il futuro della squadra. Le conversazioni che si sono infine sviluppate tra il team e Esteban rimangono una questione interna e continueremo a rispettare la natura privata di situazioni gestite a porte chiuse. Guardando avanti, abbiamo scelto Rafael Camara per guidare al fianco di Ollie Bearman nel Gran Premio di San Paolo. Avendo eccelso nel test TPC di agosto, conosciamo le capacità di Rafa e non vediamo l'ora di accoglierlo nella squadra questo fine settimana, lavorando con lui in occasione del suo debutto in Formula 1 al volante della VF-26 in Brasile".