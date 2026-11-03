Fabbri: "Kimi maturo e umile, un onore averlo a San Marino"

Il Ministro dello Sport di San Marino, dove vive Antonelli, racconta il trionfo di Kimi: "È un orgoglio infinito, uragano infinito di emozioni ha commentato perché io credo che sia stato un percorso denso di sacrifici, denso di impegni e di un qualcosa che nasce davvero da lontano. Un’impresa eccezionale, se pensiamo che il campione del mondo più giovane (Sebastian Vettel) aveva tre anni e mezzo in più"

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

Rossano Fabbri, Ministro dello Sport di San Marino, ha voluto passare la serata in cui Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo in Formula 1 al pub preferito del pilota, dove i suoi amici si sono riuniti per tifare e festeggiare insieme: “È un orgoglio infinito, uragano infinito di emozioni - ha commentato - perché io credo che sia stato un percorso denso di sacrifici, denso di impegni e di un qualcosa che nasce davvero da lontano. Un’impresa eccezionale, se pensiamo che il campione del mondo più giovane (Sebastian Vettel) aveva tre anni e mezzo in più.

Poi il pensiero a chi l’ha cresciuto: "La sua famiglia ha avuto veramente un apporto decisivo al suo essere uomo nonostante sia ancora ragazzo. Ha grande maturità ma anche grande umiltà nel modo in cui approccia alla vita. Non è mai esistito un percorso di questo tipo in questa giovane età". I ricordi del primo incontro: "Io quando l'ho conosciuto Kim non era ancora maggiorenne, aveva 17 anni e l'ho definito un predestinato ma non credevo così tanto!".