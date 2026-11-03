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Ferrari, scintille tra Leclerc e Hamilton: servono regole chiare

Formula 1
Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Dopo Monza, in Messico è arrivata un'altra schermaglia tra i due piloti Ferrari e un'altra occasione persa. Maranello ha preferito la via più difficile, quella di avere due piloti forti, ma serve anche una mano dura per gestirli. In Brasile, dove nel 2019 erano già volate scintille tra Leclerc e Vettel, serve ritrovare serenità per chiudere la stagione come questa SF-26 meriterebbe. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre

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Sono le schermaglie da numeri uno, da capitani, da leader. Come lo sono sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton: il primo cresciuto in squadra quei gradi li sente suoi per natura, l'altro perché in bacheca ha già sette mondiali ed è arrivato a Maranello per cambiare le cose. Da un lato sono entrambi punti di vista comprensibili, ma poi se per l'ennesima volta le schermaglie di famiglia diventano pubbliche e fanno perdere occasioni importanti non lo sono più. Come è appena successo in Messico ma si era già visto a Monza quest'anno, dove il bene primario della squadra non è stato rispettato. Considerando che la Ferrari, contrariamente ad altri team, ha sempre preferito la via più difficile, quella di avere due piloti forti, la conseguenza è che serve quindi una mano dura per gestirli, o regole sempre molto chiare, che a volte non si è voluto imporre. Vasseur in Messico ha ripreso pubblicamente entrambi i suoi piloti, Elkann non era di certo contento dopo quanto visto, anche perché le occasioni mancate cominciano a essere un po': a Singapore Ferrari aveva una monoposto per vincere, ad Austin gli aggiornamenti hanno funzionato subito ma è mancata di nuovo la qualifica, in Messico dopo aver conquistato la prima pole dell'anno è andata poi com'è andata. In Brasile, dove tra l'altro nel 2019 erano già volate scintille tra Leclerc e Vettel, servono animi diversi. Potrebbe essere una delle ultime occasioni per chiudere la stagione come si merita questa SF-26, ovvero vincendo. Per confermare quanto fatto di buono quest'anno e ritrovare una serenità generale che in questo momento latita.

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