Ferrari, scintille tra Leclerc e Hamilton: servono regole chiare

Sono le schermaglie da numeri uno, da capitani, da leader. Come lo sono sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton: il primo cresciuto in squadra quei gradi li sente suoi per natura, l'altro perché in bacheca ha già sette mondiali ed è arrivato a Maranello per cambiare le cose. Da un lato sono entrambi punti di vista comprensibili, ma poi se per l'ennesima volta le schermaglie di famiglia diventano pubbliche e fanno perdere occasioni importanti non lo sono più. Come è appena successo in Messico ma si era già visto a Monza quest'anno, dove il bene primario della squadra non è stato rispettato. Considerando che la Ferrari, contrariamente ad altri team, ha sempre preferito la via più difficile, quella di avere due piloti forti, la conseguenza è che serve quindi una mano dura per gestirli, o regole sempre molto chiare, che a volte non si è voluto imporre. Vasseur in Messico ha ripreso pubblicamente entrambi i suoi piloti, Elkann non era di certo contento dopo quanto visto, anche perché le occasioni mancate cominciano a essere un po': a Singapore Ferrari aveva una monoposto per vincere, ad Austin gli aggiornamenti hanno funzionato subito ma è mancata di nuovo la qualifica, in Messico dopo aver conquistato la prima pole dell'anno è andata poi com'è andata. In Brasile, dove tra l'altro nel 2019 erano già volate scintille tra Leclerc e Vettel, servono animi diversi. Potrebbe essere una delle ultime occasioni per chiudere la stagione come si merita questa SF-26, ovvero vincendo. Per confermare quanto fatto di buono quest'anno e ritrovare una serenità generale che in questo momento latita.