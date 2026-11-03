Tra i banchi di scuola c'è il futuro e, qualche volta, ci sono anche i campioni del mondo. Lo sa bene la professoressa di Kimi Antonelli, intervistata da Sky Sport nel pub dove gli amici del pilota hanno seguito il trionfo: "Non mi immaginavo neanche di avere un pilota di F2. Kimi era seduto al primo banco e aveva ottime medie in tutte le materie". Dai libri portati in giro per il mondo alle verifiche preparate di ritorno dai GP. Guarda il VIDEO qui sopra

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY