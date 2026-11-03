Kimi Antonelli nella Lotus di Senna: "Porterò questi ricordi con me per sempre". FOTOche emozione!
Giornata speciale per Kimi Antonelli, che dopo essersi laureato campione del mondo ha fatto visita alla famiglia di Senna in Brasile, salendo a bordo della Lotus di F1 guidata dal suo idolo. Il pilota della Mercedes, che proprio in omaggio al brasiliano ha scelto il numero 12, ha condiviso sui social tutta la sua emozione: "Ci vorrà un po' di tempo prima che realizzi del tutto". Il fine settimana di Interlagos è LIVE su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre
Un sogno diventato realtà per Kimi Antonelli. Dopo la vittoria del mondiale a Città del Messico, il pilota italiano si è spostato in Brasile dove domenica si correrà il prossimo Gran Premio di Formula 1, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Qui ha incontrato la famiglia di Senna che gli ha permesso di sedersi nell'abitacolo della Lotus guidata dal tre volte campione del mondo. "Una giornata indimenticabile. Grazie a tutta la famiglia Senna. Ci vorrà un po' di tempo prima che realizzi del tutto, ma porterò questi ricordi con me per sempre", ha scritto Kimi sui propri profili social.