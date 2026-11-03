Giornata speciale per Kimi Antonelli, che dopo essersi laureato campione del mondo ha fatto visita alla famiglia di Senna in Brasile, salendo a bordo della Lotus di F1 guidata dal suo idolo. Il pilota della Mercedes, che proprio in omaggio al brasiliano ha scelto il numero 12, ha condiviso sui social tutta la sua emozione: "Ci vorrà un po' di tempo prima che realizzi del tutto". Il fine settimana di Interlagos è LIVE su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre

KIMI CAMPIONE, LO SPECIALE