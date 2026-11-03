F1, Russell si congratula con Antonelli: "Mondiale meritato"

Il pilota Mercedes commenta su Instagram il titolo del compagno di squadra e la sua stagione difficile: "Per la prima volta ho avuto più giornate negative che positive: non era destinato ad essere il mio anno". E promette battaglia per il 2027: "Darò il massimo per ritrovare le prestazioni e spero che torni anche un po' di fortuna"

Ha lasciato passare un po' di tempo, ha metabolizzato la sconfitta e si è raccontato a viso aperto sui social. Ventiquattro ore dopo aver matematicamente perso il Mondiale, George Russell ha affidato ad un post su Instagram le sue emozioni, dall'amarezza per la stagione complicata alle congratulazioni per il titolo vinto dal compagno di squadra Kimi Antonelli. "Ora mi sembra un momento davvero adatto per parlare a cuore aperto. Questa stagione era iniziata esattamente come speravo, ma molto rapidamente è andata a rotoli tra sfortuna e scarse prestazioni. È stata la prima vera stagione della mia carriera in cui ho avuto più giornate negative che positive. È stato difficile da affrontare? Sì, moltissimo. È stato difficile rialzarmi, un fine settimana dopo l’altro? Sì, moltissimo. Momenti di confusione? Spesso. Tutto quello che so è che ho dato il massimo, ma il 2026 non era destinato a essere il mio anno. Voglio congratularmi sinceramente con Kimi per quella che è stata una stagione assolutamente incredibile. Ti meriti davvero il titolo mondiale".