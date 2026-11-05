La moglie: "Lascia un segno indelebile nella Formula 1"

"Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa del nostro amato Alan", si legge in una dichiarazione rilasciata per conto della moglie Amanda Butler-Davis e riportata dall'Abc. "Mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto da chi gli era più vicino, così come dai numerosi fan di cui ha sempre apprezzato il sostegno. Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, lasciando un'eredità che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino. Grazie ai suoi successi, alla sua passione e al suo carattere inconfondibile - sia dentro che fuori dai circuiti - Alan ha lasciato un segno indelebile in questo sport, sia in Australia che nel resto del mondo".