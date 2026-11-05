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E' morto Alan Jones: campione del mondo di F1 nel 1980, unico australiano con Brabham

Formula 1

Addio ad Alan Jones, uno dei due australiani ad aver vinto un campionato mondiale di Formula 1. Aveva 80 anni. In carriera ha vinto 12 Gran Premi e il titolo mondiale nel 1980.

L'ex pilota australiano Alan Jones, campione di Formula 1 nel 1980 con la Williams, è morto all'età di 80 anni dopo una breve malattia. Lo riportano i media locali. Nel corso della sua carriera Jones ha vinto 12 gran premi. Insieme a Jack Brabham è uno dei due soli australiani ad aver vinto il titolo mondiale di F1.

La moglie: "Lascia un segno indelebile nella Formula 1"

"Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa del nostro amato Alan", si legge in una dichiarazione rilasciata per conto della moglie Amanda Butler-Davis e riportata dall'Abc. "Mancherà moltissimo e sarà ricordato con affetto da chi gli era più vicino, così come dai numerosi fan di cui ha sempre apprezzato il sostegno. Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, lasciando un'eredità che continuerà a vivere attraverso le innumerevoli persone che ha incontrato lungo il suo cammino. Grazie ai suoi successi, alla sua passione e al suo carattere inconfondibile - sia dentro che fuori dai circuiti - Alan ha lasciato un segno indelebile in questo sport, sia in Australia che nel resto del mondo".

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