Dopo le recenti tensioni nate dalla lotta interna in Messico, nella serata di giovedì in Brasile in casa Ferrari c’è stato un incontro pacificatore tra Fred Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il team principal ha parlato per più di un'ora con entrambi i piloti: è stato un momento costruttivo e tutte le parti si sono chiarite. Guarda il VIDEO con la spiegazione di Marc Gené. Il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE