Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Vasseur, Hamilton e Leclerc: incontro pacificatore prima del GP Brasile. VIDEO

ferrari

Dopo le recenti tensioni nate dalla lotta interna in Messico, nella serata di giovedì in Brasile in casa Ferrari c’è stato un incontro pacificatore tra Fred Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il team principal ha parlato per più di un'ora con entrambi i piloti: è stato un momento costruttivo e tutte le parti si sono chiarite. Guarda il VIDEO con la spiegazione di Marc Gené. Il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

McLaren, novità tecniche in Brasile: l'analisi

Formula 1

La monoposto di Norris e Piastri è arrivata in Brasile con un'ala anteriore completamente...

Raceing Bulls, Alex Permane rinnova fino al 2031

UFFICIALE

Alan Permane ha rinnovato il suo contratto con la Racing Bulls (VCARB), prolungando il suo ruolo...

Russell, 5 posizioni di penalità al GP Brasile

MERCEDES

George Russell affronta il weekend di Interlagos con una penalità di 5 posizioni sulla griglia di...

Kimi, sul casco per Senna la 6^ marcia: il motivo

GP BRASILE

Sul casco dedicato da Antonelli a Senna per il GP Brasile, c'è un dettaglio a dir poco mitico per...

Hamilton: "Leclerc aggressivo non solo con me"

TENSIONI FERRARI

In Brasile, dove raggiunge il traguardo deI 400 GP in F1, Hamilton è tornato a parlare del...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS