Vasseur, Hamilton e Leclerc: incontro pacificatore prima del GP Brasile. VIDEOferrari
Dopo le recenti tensioni nate dalla lotta interna in Messico, nella serata di giovedì in Brasile in casa Ferrari c’è stato un incontro pacificatore tra Fred Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il team principal ha parlato per più di un'ora con entrambi i piloti: è stato un momento costruttivo e tutte le parti si sono chiarite. Guarda il VIDEO con la spiegazione di Marc Gené. Il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW
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