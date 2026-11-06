Charles Leclerc commenta l'unica sessione di libere di San Paolo, che l'ha visto staccare il 7° tempo: "Non è mai facile saltare una sessione, ma le sensazioni non erano quelle che volevo. C'è parecchio lavoro da fare, serve più prestazione per la qualifica". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

"C'è parecchio lavoro da fare"

"Oggi ho girato solo nella seconda sessione, che è stata piuttosto complicata. Le sensazioni in macchina non erano quelle che volevo, quindi direi che abbiamo parecchio lavoro da fare stasera. Ho alcune idee sulla direzione da prendere a livello di messa a punto e faremo qualche modifica in vista di domani. Ci serve un po’ di prestazione in più per riuscire a fare un buon passo avanti in vista delle qualifiche".