La monoposto di Norris e Piastri è arrivata in Brasile con un'ala anteriore completamente rinnovata: i piloni si ancorano al secondo elemento anziché al mainplane, con quest'ultimo che è stato ridotto mentre è stata aumentata la corda del secondo e del terzo elemento. Aggiornamenti anche per quanto riguarda l'ala posteriore e la beam wing. Guarda il VIDEO con l'analisi di Matteo Bobbi. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

La McLaren continua a innovare per cercare di tornare al vertice e anticipare quello che vedremo nel 2027. In Brasile la MCL40 si presenta con alcune importanti novità tecniche. L'ala anteriore è l'aggiornamento più interessante: è stata completamente ridisegnata, con i piloni che si ancorano al secondo elemento anziché al mainplane. Quest'ultimo è stato ridotto rispetto alla versione precedente, mentre è stata aumentata la corda del secondo e del terzo elemento. Anche l'ala posteriore è stata rivista in alcuni suoi particolari, così come la beam wing. Il team di Lando Norris e Oscar Piastri, a secco di podi dal GP di Spagna a settembre, è in lotta con la Red Bull per il terzo posto nella classifica costruttori.