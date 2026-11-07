La Formula 1 ha ufficializzato il rinnovo del Gran Premio di San Paolo: il circuito di Interlagos rimarrà nel calendario iridato fino al 2035 compreso, grazie a un’estensione quinquennale dell'accordo precedente. Il tracciato intitolato a José Carlos Pace, teatro di momenti iconici come le vittorie di Ayrton Senna e l'assegnazione di sei titoli mondiali, conferma la sua centralità strategica ed emotiva nel Circus. F1 live su Sky e in streaming su NOW F1, GP BRASILE: TERZE LIBERE LIVE - SPECIALE KIMI CAMPIONE

La Formula 1 continuerà a fare tappa in Brasile almeno fino al 2035. Con un comunicato ufficiale, il Circus ha annunciato il prolungamento quinquennale del contratto per il Gran Premio di San Paolo, blindando il futuro di uno dei tracciati più iconici, tecnici e amati dell'intero calendario, presente nel Mondiale da oltre cinquant'anni. L'Autódromo José Carlos Pace - lungo 4,309 km e caratterizzato da 15 curve tra saliscendi che hanno regalato alcune delle pagine più spettacolari nella storia del motorsport - si conferma un pilastro fondamentale sia dal punto di vista sportivo sia da quello commerciale.

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Una storia di campioni e un pubblico in costante crescita Interlagos ha visto trionfare ben cinque piloti di casa (tra cui l'indimenticato Ayrton Senna) e ha fatto da cornice all'assegnazione di sei titoli Mondiali Piloti, compresi quelli vinti da Fernando Alonso e Lewis Hamilton. La tradizione motoristica del Paese conta ben 33 piloti brasiliani approdati nella massima categoria, una linea verde che continua oggi con i giovani talenti Gabriel Bortoleto e Rafael Camara. L'interesse per la disciplina in territorio brasiliano registra numeri record: Fanbase: 75,8 milioni di appassionati (+6,5% tra il 2024 e il 2025), con una forte presenza di pubblico giovane (41% under 35) e femminile (44%).

75,8 milioni di appassionati (+6,5% tra il 2024 e il 2025), con una forte presenza di pubblico giovane (41% under 35) e femminile (44%). Presenze in circuito: 303.627 spettatori nell'edizione 2025, in costante aumento rispetto ai 291.717 dell'anno precedente.

303.627 spettatori nell'edizione 2025, in costante aumento rispetto ai 291.717 dell'anno precedente. Impatto economico: generati 2,3 miliardi di real per la città di San Paolo nel 2025 (+9,7% rispetto al 2024).