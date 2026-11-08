F1, drone per le riprese cade durante le qualifiche in Brasile: cosa è successoINTERLAGOS
Durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 a Interlagos, in Brasile, si è verificato un inatteso cedimento e la conseguente caduta di un drone impiegato per le riprese aeree direttamente sul tracciato. Guarda il VIDEO
Nel corso delle qualifiche a San Paolo del Brasile, un dispositivo di ripresa aerea a pilotaggio remoto ha improvvisamente perso quota finendo la sua corsa sull'asfalto del circuito di Interlagos. L'inconveniente tecnico con il drone non è il primo: tra gli episodi più recenti l'episodio in Austria con la MotoGP proprio in questa stagione.