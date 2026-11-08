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F1, drone per le riprese cade durante le qualifiche in Brasile: cosa è successo

INTERLAGOS

Durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 a Interlagos, in Brasile, si è verificato un inatteso cedimento e la conseguente caduta di un drone impiegato per le riprese aeree direttamente sul tracciato. Guarda il VIDEO

UN PRECEDENTE IN MOTOGP

Nel corso delle qualifiche a San Paolo del Brasile, un dispositivo di ripresa aerea a pilotaggio remoto ha improvvisamente perso quota finendo la sua corsa sull'asfalto del circuito di Interlagos. L'inconveniente tecnico con il drone non è il primo: tra gli episodi più recenti l'episodio in Austria con la MotoGP proprio in questa stagione. 

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