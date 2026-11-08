F1, GP San Paolo: il trofeo della pole che ha reso omaggio a Senna è arte italiana

Il trofeo della pole (di Norris) in Brasile ha reso omaggio alla memorabile vittoria Senna a Interlagos 1991. Realizzato dagli artisti italiani Stefano Zuech e Federico Fondacci in collaborazione con 'Senna Brands', il trofeo reinterpreta la storica coppa alzata dal campione brasiliano. Con un'altezza di 75 cm e un peso di 5 kg, presenta una statuetta placcata in oro che raffigura il celebre gesto di esultanza di Ayrton, un corpo in argento con la sua firma incisa e manici decorati con i colori del suo casco

L'autodromo di Interlagos continua a respirare la leggenda di Ayrton Senna. In occasione del Gran Premio di San Paolo, il mondo della Formula 1 ha svelato uno dei riconoscimenti più significativi della stagione: oltre al consueto ruotino, infatti, è stato consegnato un trofeo al poleman - Lando Norris nell'occasione - che è una vera e propria opera d'arte pensata per celebrare lo storico trionfo casalingo del tricampeão mondiale nel 1991.

Arte italiana dietro al progetto del trofeo ispirato a Senna e consegnato al poleman Progettato grazie alla sinergia creativa tra gli artisti Stefano Zuech e Federico Fondacci, in collaborazione con la Senna Brands, il pezzo unisce design raffinato e profonda simbologia sportiva. La struttura non si limita a celebrare una vittoria, ma racconta la storia del motorsport brasiliano: sulla sommità svetta una statuetta bagnata in oro 24 carati che immortala il gesto del pilota con il pugno chiuso in alto. Il corpo principale, rifinito in argento 925, reca la firma inconfondibile di Senna incisa in oro, mentre i dettagli delle maniglie richiamano i colori del leggendario casco che ha fatto il giro del mondo.