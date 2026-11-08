Fred Vasseur commenta la difficile gara in Brasile della Ferrari: "Hamilton? Probabilmente è stata una questione di pressione delle gomme. Siamo stati troppo incostanti un po’ per tutta la gara. la macchina era molto difficile da guidare e la mancanza di prestazioni derivava da questo. Las Vegas? Quella sarà una gara estrema in termini di condizioni". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 20 a 22 novembre a Las Vegas: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS - SPECIALE KIMI