F1, la FIA ufficializza i motori V8 da 2,1 litri turbo: saranno in vigore dal 2030L'ANNUNCIO
Accordo unanime tra FIA, FOM, team e costruttori di power unit sul quadro tecnico della Formula 1 per il 2030. Il progetto punta su un V8 turbo da 2,1 litri alimentato a carburanti sostenibili avanzati, con ibridazione limitata e monoposto più leggere, semplici e convenienti per favorire sorpassi e spettacolo in pista
La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha annunciato un accordo unanime raggiunto tra la stessa Federazione, Formula One Management (FOM), i team e i costruttori di power unit per definire il quadro tecnico dei motori di Formula 1 a partire dal 2030. Il progetto si basa su un V8 turbo da 2,1 litri (con il mantenimento di alcune specificità geometriche) alimentato da carburanti sostenibili avanzati, affiancato da un'ibridazione limitata e da monoposto più leggere e agili. L'obiettivo dichiarato è rendere le power unit meno complesse, più leggere ed economiche rispetto a quelle attuali, valorizzando la tecnologia sostenibile, riportando un sound vicino alle aspettative degli appassionati e privilegiando l'abilità del pilota e il combattimento ruota a ruota.
Cosa cambia con il motore V8 turbo da 2,1 litri e le monoposto 2030
Il regolamento proposto per il 2030 ridefinisce l'equilibrio tra prestazioni, sostenibilità e costi di sviluppo:
- Architettura e cilindrata: un motore V8 turbo da 2,1 litri scelto come power unit di riferimento, con il riporto di alcune specificità geometriche.
- Elettrificazione e sostenibilità: ibridazione limitata e utilizzo di carburanti sostenibili avanzati per coniugare rilevanza tecnologica e riduzione dell'impatto ambientale.
- Leggerezza e semplicità: un'unità motrice progettata per essere più semplice, più leggera e meno costosa delle attuali, abbinata a un telaio più leggero e agile.
- Spettacolo e guida: maggiore enfasi sul talento del pilota, sulle manovre d'attacco e su una sonorità capace di coinvolgere maggiormente il pubblico.
Prossimi passi: la parola al World Motor Sport Council di Shanghai
Il percorso normativo proseguirà il mese prossimo a Shanghai, dove verrà presentato un Quadro Regolamentare 2030 definitivo alla riunione del FIA World Motor Sport Council (WMSC). Come previsto dalle procedure federali, tutte le modifiche regolamentari restano subordinate all'approvazione del World Motor Sport Council.
Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha definito l'intesa una tappa significativa per il futuro della categoria, sottolineando la volontà di coniugare competitività, spettacolo, innovazione e sostenibilità. Secondo Ben Sulayem, il ritorno dei motori V8 riavvicina la Formula 1 al proprio DNA - riportando sound, emozione e corse pure - all'interno di una visione orientata a vetture più leggere, semplici e accessibili che mettono al centro l'abilità del pilota.