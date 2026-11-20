Accordo unanime tra FIA, FOM, team e costruttori di power unit sul quadro tecnico della Formula 1 per il 2030. Il progetto punta su un V8 turbo da 2,1 litri alimentato a carburanti sostenibili avanzati, con ibridazione limitata e monoposto più leggere, semplici e convenienti per favorire sorpassi e spettacolo in pista

La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha annunciato un accordo unanime raggiunto tra la stessa Federazione, Formula One Management (FOM), i team e i costruttori di power unit per definire il quadro tecnico dei motori di Formula 1 a partire dal 2030. Il progetto si basa su un V8 turbo da 2,1 litri (con il mantenimento di alcune specificità geometriche) alimentato da carburanti sostenibili avanzati, affiancato da un'ibridazione limitata e da monoposto più leggere e agili. L'obiettivo dichiarato è rendere le power unit meno complesse, più leggere ed economiche rispetto a quelle attuali, valorizzando la tecnologia sostenibile, riportando un sound vicino alle aspettative degli appassionati e privilegiando l'abilità del pilota e il combattimento ruota a ruota.