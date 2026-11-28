Lewis Hamilton analizza il complicato sabato in Qatar, con il 9° tempo strappato in qualifica: "Purtroppo questa pista è molto liscia e faticamo tanto su questi circuiti. Al momento ancora non so la risposta relativa alle nostre difficoltà. Contro chi potremo compere questo fine settimana? Non tra di noi, qui siamo forse il quarto o quinto team più veloce. Non prevedo di rimontare tanto, speriamo di partire bene". Guarda il VIDEO. Il GP alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE