- 1.A. Antonelli
- 2.G. Russell
- 3.M. Verstappen
Formula 1, GP Qatar: le qualifiche in diretta live da Lusail
A Lusail si va velocemente verso le penultime qualifiche del Modiale 2026. Il via alle 19 con la diretta sul canale 207 e qui il racconto giro dopo giro. Domenica il GP scatta alle 17: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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4 poleman diversi in 4 GP corsi qui: Hamilton, Verstappen, Russell, Piastri.
La Ferrari non vince a novembre dal 2017 (Vettel ad Interlagos), non ha mai vinto né qui né ad Abu Dhabi. A dicembre non ha mai vinto.
6 poleman quest'anno, l'ultima stagione con 7 è il 2012 (Hamilton, Vettel, Alonso, Webber, Nico Rosberg, Maldonado, Button).
5 team in pole quest'anno, il valore più elevato dal 2012. L’ultima volta con 6 nel 2009 (Red Bull, Brawn, McLaren, Toyota, Renault, Force India), valore record con il 1972, 1976, 1981, 1985, 2005.
La prossima vittoria di Antonelli sarà la 10^, e sarà il secondo italiano in doppia cifra dopo Ascari, che toccò quota 10 a Zandvoort nel 1953
RISULTATI LIBERE 3 - Continua il dominio Mercedes in Qatar con Antonelli davanti a Russell nelle terze e ultime prove libere: tre sessioni su tre in prima posizione per Kimi. Le due Red Bull seguono a mezzo secondo, mentre Leclerc e le McLaren sono più staccati a 8 decimi. Sessione difficile per Hamilton, 9° a 1.3 secondi. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 2 - Dopo le FP1, Antonelli chiude anche le seconde libere in testa, seguito da Russell e Norris. Uscita nella ghiaia per Leclerc e Gasly. Due bandiere rosse per troppa ghiaia in pista e per recuperare l'Alpine del francese e sessione allungata di 13 minuti per le interruzioni. Ritiro per Hamilton per problemi al motore. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 1 - Antonelli domina la prima sessione di prove libere i Qatar e chiude in 1:23.217. Secondo Russell e terzo Hadjar. Le Ferrari chiudono al settimo e all'ottavo posto, rispettivamente con Leclerc e Hamilton. Si riparte alle 18 con le FP2. CRONACA E TEMPI
Prendete appunti, ecco la guida per non vivere tutto il del Qatar
Il Gran Premio del Qatar, peultimo round del Mondiale, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30, la seconda alle 18. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 17, al via la gara.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Qualifiche
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.45: Paddock Live Show
Cosa vedremo domani in DIRETTA su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy
Orari delle repliche di qualifiche in Qatar: primi passaggi
Qualifiche: 21.30 e 23.30 del 28 novembre