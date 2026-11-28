Tre vittorie su tre al Mondiale U17 e poi un pit stop... in Formula 1! Venerdì 27 novembre, gli Azzurrini di Daniele Franceschini impegnati in Qatar per la competizione, sono stati ospiti del GP su invito di Stefano Domenicali. Dopo aver assistito alle prove libere, i ragazzi hanno incontrato Kimi Antonelli che li ha accompagnati nel box Mercedes. Immancabile la foto di gruppo con il pilota italiano. Chissà, magari porta fortuna... Guarda le FOTO qui sotto

TABELLONE MONDIALE UNDER 17