Charles Leclerc analizza il 7° posto in Qatar e l'ordine di scuderia che l'ha tenuto dietro a Hamilton nel finale: "Dovevamo trovare delle soluzioni, non posso andare nel dettaglio delle soluzioni, sono però contento che ho seguito la mia parte e comunque oggi la cosa più importante era il secondo posto nel Mondiale Costruttori”. Guarda il VIDEO. Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi: live su Sky e in streaming su NOW

GP QATAR: HIGHLIGHTS