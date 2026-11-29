- 1.G. Russell
- 2.A. Antonelli
- 3.L. Norris
Formula 1, GP Qatar: la diretta live da Lusail
Alle 17 il via della penultima gara del Mondiale di F1. A Lusail c'è Russell a scattare davanti a tutti, in prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli. McLaren e Red Bull in agguato, mentre le Ferrari sono chiamate alla rimonta. La gara è live su Sky e in streaming su NOW
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Il tracciato crea problemi alle gomme della F1: nel ‘23 furono imposti stint non più lunghi di 18 giri, nel ‘25 due soste obbligatorie e non più di 25 giri per set di gomme; nel ’26 di nuovo due soste e un massimo di 27 giri per set.
Lusail è il 74° circuito nella storia della F1 in ordine di apparizione, seguì Portimao, introdotto nel 2020, sempre a causa pandemia.
Nel 2021 dominio di Hamilton (Mercedes) con pole, vittoria e tutta la gara in testa. Mancò il Grande Slam perché Verstappen (2° all’arrivo) registrò il giro veloce nel finale.
Nel ‘23 dominio di Verstappen con Grande Slam e vittoria nella Sprint. Quest’ultima gli diede il 3° mondiale. Verstappen ha poi rivinto nel ’24 dal 2° posto in griglia e l’anno scorso dal 3°, per un totale di 3 successi nei GP
Max Verstappen è l’unico pilota ad essere salito sul podio in tutti e 4 i GP del Qatar. Segue Piastri a 3, tutti gli altri non più di uno.
3 vittorie Red Bull, 1 Mercedes in Qatar
Nelle prime 3 le edizioni del GP (‘21, ‘23, ‘24) nessun cambio di leader dopo il primo giro. L’anno scorso non fu praticamente possibile, visto l’obbligo di due pit stop.
L'anno scorso nel GP i primi 3 del mondiale, con il titolo ancora da assegnare, partivano nelle prime 3 posizioni (Piastri, Norris, Verstappen) al penultimo weekend: non succedeva dal 1959 (Moss, Brabaham, Brooks, Monza).
La Ferrari non vince a novembre dal 2017 (Vettel ad Interlagos), non ha mai vinto né qui né ad Abu Dhabi. A dicembre non ha mai vinto.
RISULTATI QUALIFICHE - Lusail è di George Russell la penultima qualifica del Mondiale 2026. Il britannico precede il campione del mondo Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri e le Red Bull di Hadjar e Verstappen. Dietro le Ferrari, entrambe staccate di oltre 1'' dalla pole: Leclerc è settimo, Hamilton è nono. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 3 - Continua il dominio Mercedes in Qatar con Antonelli davanti a Russell nelle terze e ultime prove libere: tre sessioni su tre in prima posizione per Kimi. Le due Red Bull seguono a mezzo secondo, mentre Leclerc e le McLaren sono più staccati a 8 decimi. Sessione difficile per Hamilton, 9° a 1.3 secondi. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 2 - Dopo le FP1, Antonelli chiude anche le seconde libere in testa, seguito da Russell e Norris. Uscita nella ghiaia per Leclerc e Gasly. Due bandiere rosse per troppa ghiaia in pista e per recuperare l'Alpine del francese e sessione allungata di 13 minuti per le interruzioni. Ritiro per Hamilton per problemi al motore. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 1 - Antonelli domina la prima sessione di prove libere i Qatar e chiude in 1:23.217. Secondo Russell e terzo Hadjar. Le Ferrari chiudono al settimo e all'ottavo posto, rispettivamente con Leclerc e Hamilton. Si riparte alle 18 con le FP2. CRONACA E TEMPI
Segui qui la MotoGP a Valencia: è l'ultuima gara di Marc Marquez! In tv, sul canale 208, la diretta con Guido Meda e Mauro Sachini, qui tutti gli aggiornamenti con Federico Parodi e Andrea Campioni. LA DIRETTA
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria.
Notebook, il post GP i LIVE STREAMING
Il commento al termine della gara di Lusail con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a scacchi.
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L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
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Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi su Sky Sport F1 (caale 207)
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy
Orari delle repliche della gara in Qatar: i primi passaggi
- GP: 21.30 e mezzanotte del 29/30 novembre