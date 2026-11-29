RISULTATI QUALIFICHE - Lusail è di George Russell la penultima qualifica del Mondiale 2026. Il britannico precede il campione del mondo Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri e le Red Bull di Hadjar e Verstappen. Dietro le Ferrari, entrambe staccate di oltre 1'' dalla pole: Leclerc è settimo, Hamilton è nono. CRONACA E TEMPI