Antonelli, a Melbourne un esordio dai tanti record

L'attesa è ormai terminata. È arrivato il giorno di Kimi Antonelli, che esordisce ufficialmente nel Mondiale di Formula 1, diventando a 18 anni 6 mesi 19 giorni il più giovane pilota a prendere parte a un Gran Premio con una Mercedes. Prima di lui, a fare la storia delle frecce d'argento era stato il suo compagno di squadra, George Russell, che in occasione del GP di Sakhir del 2020 in sostituzione di Lewis Hamilton, fermo a causa Covid, si era calato nell'abitacolo dalla W11 a 22 anni 9 mesi 21 giorni. Un esordio, quello di Antonelli, arrivato dopo sole quattro stagioni in monoposto, avendo debuttato nel campionato italiano di F4 soltanto nel 2022. Da quel momento cinque titoli conquistati, dopo i tanti successi in karting che gli sono valsi la fiducia di Toto Wolff e del programma Junior della Mercedes, e una scalata fulminea verso la Formula 1, suo sogno sin da bambino. Il più giovane tra i cinque rookies in griglia, con i quali ha condiviso il percorso nelle serie propedeutiche, ma non solo: a Melbourne Kimi diventerà il 3° pilota più giovane al via di un GP dopo Max Verstappen (17 anni 5 mesi 13 giorni, Australia 2015) e Lance Stroll (18 anni 4 mesi 25 giorni, Australia 2017), così come il pilota italiano più giovane a debuttare in F1, battendo il record di Elio de Angelis (20 anni 9 mesi 26 giorni, Argentina 1979). Un esordio importante anche per l'Italia, che torna protagonista in Formula 1 a tre anni dall'ultima stagione disputata nel Circus da Antonio Giovinazzi, nel 2021, al volante dell'Alfa Romeo-Sauber. Tanti i record infranti, in vista di una stagione in cui l'obiettivo sarà sì imparare, ma anche sognare in grande, come confermato dallo stesso Antonelli a Sky Sport terminati i test del Bahrein guardando alla prima gara dell'Australia: "Realisticamente sarei contento di arrivare nei primi sei, ma la mentalità è sempre la stessa, ovvero di fare del mio meglio e provare a vincere…".