Introduzione

Le ali flessibili. Un tema non di certo nuovo all’interno del paddock di Formula 1, ma senza dubbio al centro dell’attenzione in queste ultime settimane. Gli occhi, in particolare, sono puntati su McLaren che, a seguito dei tanti comunicati diffusi dalla FIA nei giorni scorsi, non potrà più utilizzare l’ala posteriore montata sulla MCL38 in quel di Baku. Ricostruiamo la vicenda: dalle proteste di Ferrari e Red Bull, fino all’ultimo comunicato della Federazione. Il Mondiale è a Singapore: tutto live su Sky e in streaming su NOW