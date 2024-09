Scatterà dalla pole position Norris per la quarta volta in stagione: a Singapore andrà a caccia di una vittoria importante in ottica campionato, con il leader Verstappen alle sue spalle. Seconda fila per Hamilton e Russell, mentre 5° è Piastri. Le Ferrari, in difficoltà con il riscaldamento delle gomme, non segnano il tempo in Q3: Leclerc partirà 9° e Sainz, alla sua 200 gara in carriera, 10°. Oggi gara live alle 14 su Sky e in streaming su NOW

Lando Norris conferma il weekend di totale fiducia a Singapore conquistando una splendida pole position. Alle sue spalle scatterà per l'ottava volta Max Verstappen, che sembra aver trovato la giusta via per la gara a Marina Bay. In seconda fila le due Mercedes, prima Hamilton e poi Russell, mentre l'altra McLaren di Piastri è 5^. Sabato disastroso per le due Ferrari, che, in difficoltà con il riscaldamento delle gomme, nel Q3 non riescono a segnare il tempo: Sainz va a muro, mentre a Leclerc è stato cancellato il giro per un track limits. Il monegasco partirà 9°, mentre lo spagnolo 10°. Il via della gara alle 14 su Sky e in streaming su NOW.