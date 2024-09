Fred Vasseur commenta il venerdì di Singapore della Ferrari: "Siamo in buone condizioni, le qualifiche saranno fondamentali perché è difficile superare. Ali McLaren? Non ho capito se è legale o meno... E' frustrante pensando a Monza e Baku, ogni piccolo dettaglio faceva la differenza". Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE